THY, 3. Havalimanı’na hazır

Ekibini Antalya’da toplayıp 3. Havalimanı hazırlıkları için beyin fırtınası yapacak olan THY İcra Kurulu Başkanı Aycı, “Dünyanın en iyi havayolu şirketi olmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin ‘Milli gururu’ olan Türk Hava Yolları, 3. Havalimanı’nın hizmete girmesi ile ‘Dünya markası’ olmayı hedefliyor. THY’nin son 7 yılda 6 defa ‘Avrupa’nın en iyi havayolu’ unvanını hak ettiklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, 3. Havalimanı ile ‘Dünyanın en iyi havayolu’ olmayı hedeflediklerini söyledi.

YENİ DÖNEM HEYECANI

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı, “Sorunsuz bir taşınma için taşındıktan sonra uyum dönemini en kısa sürede tamamlayıp, bizimle birlikte uçmak isteyen yolcularımıza dünyanın en büyük transfer merkezlerinden birinde, en modern teknolojilerle donatılmış yeni evimizde hizmet vermekten büyük gurur duyacağız” dedi.

Aycı, özellikle dünyada “milli bayrak taşıyıcısı” olarak en rekabetçi sektörlerden birisinde yer aldıklarını vurgulayarak, dünyada bu alanda 120 ülke ve 300 noktaya Türk Hava Yolları olarak uçarak, “dünyanın en çok noktaya uçan havayolu” unvanını taşıdıklarını kaydetti. THY’nin özellikle 2006’daki özelleştirme hamlesinin arkasından çok farklı bir ivme kazandığını dile getiren Mehmet İlker Aycı, son 15 yıla damgasını vuran büyük hizmetlerin içerisinde “milli gurur” olan şirket olarak, bütün dünyada bayrak taşıyıcı olmanın sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

2018 PLANI ANTALYA’DA MASAYA YATIRILACAK

Aycı, THY’nin tüm şirketlerinin genel müdür ve yönetim kurulu üyeleriyle Antalya’da bir araya geleceklerini ve 2018 yılının planlarını konuşacaklarını söyledi. Mehmet İlker Aycı, yeni havalimanı projesinin hakkını vermek, tüm vatandaşları dünyanın dört bir tarafına uçurabilmek için planlarını gözden geçireceklerini bildirerek, şöyle devam etti:

KESİNTİSİZ BÜYÜME HEDEFİ

“Sorunsuz bir taşınma için taşındıktan sonra uyum dönemini en kısa sürede tamamlayıp, bizimle birlikte uçmak isteyen yolcularımıza dünyanın en büyük transfer merkezlerinden birinde, en modern teknolojilerle donatılmış yeni evimizde hizmet vermekten büyük gurur duyacağız. Bu onuru ve gururu taşımak için de hazırlıklarımızı, planlarımızı, stratejilerimizi Antalya’da gözden geçireceğiz.

Zor, kolay ve büyüme yılları da yaşadık ama 15 yıldır kesintisiz büyümeyi hiç bırakmadık. Bundan sonra da büyüme hikayemize, istihdam oluşturmaya, ihracat şampiyonluğumuza devam edeceğiz.”

Yeni havalimanı hizmet anlayışını değiştirdi

İstanbul’da 3. Havaalanın hizmete girmesiyle seyahatte hizmet kalitesi de artacak. Uçaktan inen yolcular, VIP taksi ile ulaşım hizmetinden yararlanabilecekler. Öncelikle Atatürk Havalimanı’nda piyasa değeri 350 bin lira olan lüks taksiler hizmete girdi. VİP taksilerin ücret tarifesi de belli oldu. 8 liralık taksimetre açılışından sonra kilometre başına 5 lira ücret uygulanacak. İndi-bindi ücreti ise 20 lira olarak belirlendi. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, lüks taksi sayısını arttırmaya devam edeceklerini söyledi. Can, şunları kaydetti: “Biz bu araçların sayısını 60’a çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep istediğimiz ve umduğumuzun üzerinde. Bu uygulamayı internet ve televizyon aracığıyla tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi yapımı devam eden 3. Havalimanı’nda da bu araçlarla hizmet vereceğiz.”