Theresa May: Ortak değerlerimiz bizi bir araya getirmeli Birleşik Krallık Başbakanı May, ülkesinin AB'den ayrılma kararına ilişkin, "Ortak çıkarlarımız, ortak tutkularımız ve her şeyin üzerinde ortak değerlerimiz bizi bir araya getirebilir ve getirmelidir" dedi.

16 Nisan 2017, 13:50 Eklenme: Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Paskalya Yortusu dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajda, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) kararına değindi.

Ülkenin doğru bir geleceğe yönelmesi noktasındaki yoğun tartışmaların ardından halkın bir araya gelme ve gelecekteki fırsatlar noktasında birleşme eğiliminde olduğunu ifade eden May, "AB'den ayrılmaya ve dünyaya açılmaya dönük kararımızdan kaynaklanan fırsatlarla karşı karşıya gelirken, ortak çıkarlarımız, ortak tutkularımız ve her şeyin üzerinde ortak değerlerimiz bizi bir araya getirebilir ve getirmelidir." ifadesini kullandı. Bir papazın kızı olan May, ifade özgürlüğü ile dini hoşgörü konularında ülkesinin kuvvetli geleneği olduğunun altını çizerek, mesajında, "Dünya genelinde bizimle aynı özgürlüklerin tadına varamayan dini azınlıklar ile Hristiyanları unutmamalıyız." ifadesine yer verdi. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy vermişti. Geçen ay resmen başlayan Brexit sürecinin 2 yıl sürmesi ve Birleşik Krallık'ın Mart 2019'da AB'den ayrılması öngörülüyor. Kaynak: AA