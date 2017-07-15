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TGK 12’nci başkanlar kurulu Tokat’ta yapıldı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 12’nci Başkanlar Kurulu Toplantısı, 8 federasyon ve buna bağlı 83 Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek kuruluşunun temsilcilerinin katılımıyla Tokat’ta yapıldı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:16
TGK 12’nci başkanlar kurulu Tokat’ta yapıldı

Tokat Gazeteciler, Televizyoncular Radyocular Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıdan sonra açıklanan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 12’nci Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesinde, yıldönümünde olunan 15 Temmuz’a da değinildi.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı 20 bini aşkın basın mensubunu temsilen Türkiye’nin dört bir yanından Tokat’a gelen temsilcilerin darbeye ve darbecilere karşı bir yapıda olduğunu belirterek,"Demokrasi adına Türk halkı ve Türk medyası 15 Temmuz 2016 gecesi önemli bir sınav vermişti ve demokrasiye desteğimizin onurunu yaşıyoruz. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek darbeye geçit vermemiş, darbenin önlenmesinde çok önemli rol oynamıştı. Darbe girişiminin birinci yıl dönümünde milletimize bir kez daha geçmiş olsun derken, darbe girişimini ve terörü lanetliyor, başta basın şehidimiz olmak üzere bu hain girişimde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:16
  1. Türkiye
  2. Tokat
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