TGC, Suna’ya kör!

FFETÖ’nün tutuklu gazetecileri, vatana ihanetten yargılanan Can Dündar, MİT TIR’ları ihanetinin medya ayağı yöneticisi Enis Berberoğlu, terör destekçiliğinden tutuklu Ahmet Şık ve daha birçok sözde gazetecinin serbest bırakılması için sürekli olarak bildiriler kaleme alan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna’nın tutuklanmasına yönelik sessizliği halen devam ediyor. Sadece gazetecilik yaptığı için 2 yıl 6 aylık skandal bir cezaya çarptırılan ve 28 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Suna’nın dramı hakkında konuştuğumuz TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun gerekli açıklamaları yapacakları yönündeki sözlerinin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hiçbir açıklamada bulunmadı.

AÇIKLAMAYI ÇOK GÖRDÜLER

FETÖ’nün kalemşörleri Ekrem Dumanlı, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, ülkemize yönelik en büyük kumpaslardan biri olan MİT TIR’ları ihanetinin medya ayağı sorumlusu Enis Berberoğlu, terör destekçiliğinden tutuklu Ahmet Şık ve daha birçok sözde gazeteci için eylemler düzenleyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) örgütleri, gazetecilik faaliyetinden başka hiçbir suçu olmayan Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna’nın tutuklanmasına halen tepki göstermedi. Olur olmaz her mesele hakkında yorum yapan, sınırlarını ve haddini aşan açıklamalarda bulunan, yabancı meslek kuruluşlarıyla el ele vererek ülkemiz aleyhine espiyonaj faaliyeti yürüten TGC’nin haksız yere 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Suna’nın 28 gündür özgürlüğünden mahrum bulunması karşısında sus pus olmayı tercih etti. Telefonla arayarak ulaştığımız TGC Başkanı Olcayto ise Suna’nın durumu hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını iddia ederek, gerçek gazetecilerin sorunlarından habersiz olduğunu adeta itiraf etti. Yerli ve milli meslek kuruluşlarını ayağa kalktığı ve açıklama üstüne açıklama yaptığı Suna hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyen Olcayto kaçamak cevaplar verdi. Suna’nın yaşadığı mağduriyeti tek tek anlatmamızın akabinde ise, “Konuyu bir araştırayım lüzum görürsek açıklama yaparız” demekle yetinen Olcayto, sözlerinin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hiçbir açıklamada bulunmadı.

İDEOLOJİK AYRIMCILIK

Vatana ihanetten yargılanan Can Dündar ve diğer sözde gazeteciler hakkında sürekli olarak açıklamalar yaptıklarını hatırlatmamız üzerine ise, “Hiçbir arkadaşımız ayırmayız. Can Dündar’a karşı bir hassasiyetimiz yok. Bakacağım ben pazartesi günü görüşürüz” demekle yetinen Olcayto, Suna karşısındaki umursamaz tavrını sürdürdü. Türkiye’deki gazetecileri temsil etiği iddiasıyla hareket eden TGC’nin sadece gazetecilik yaptığı gerekçesiyle 28 gündür özgürlüğünden mahrum olan Suna’yı yok sayması gazeteciler arasında yaptıkları “ideolojik ayrımcılığı” gözler önüne serdi.