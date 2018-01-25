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TFF'den 'Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:42
TFF'den 'Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek

Yıldırım Demirören imzasıyla TFF resmi sitesinde yer alan yazı şöyle;

"Devletimizin yanındayız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak önemle vurgulamak isterim ki; her zaman lanetlediğimiz terörü bitirmek için Afrin ve bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nın sonuna kadar arkasındayız ve devletimizin yanındayız.
Bütün dünyanın da bildiği üzere Türkiye; evrensel hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği meşru müdafaa hakkını kullanarak, bölgeye güven ve huzur getirmek amacıyla bir harekât başlatmıştır.

Tamamıyla sınır güvenliğimizin korunması, bölgede tehdit oluşturan terör koridorunun yok edilmesi ve insanlığın başına bela olan terör örgütlerinin kökünün kazınmasını amaçlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nın zaferle tamamlanacağına, bölgeye barış ve huzurun geleceğine inancımız tamdır.

Terör; Afrin'de ve yuvalandığı tüm yerlerde en kuvvetli şekilde cevabını alacaktır.

Federasyonumuz, kulüplerimiz, sporcularımız ve tüm paydaşlarımızla 15 Temmuz'da olduğu gibi devlet ve milletimizle ortak duruş sergilenmesi bizler için gurur vericidir…

Mensupları Balkan Savaşları'nda, 1. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda vatanı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk Futbol Ailesi tüm kalbi, ruhu, duasıyla, olağanüstü şartlarda ülkesi için göğsünü siper eden kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır...

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa, milletimize başsağlığı dileriz.

Allah, askerimizi korusun, şanlı tarihi zaferlerle dolu ordumuzu muzaffer kılsın…

Yıldırım DEMİRÖREN
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı"

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 15:42
  1. Yıldırım Demirören
  2. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
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