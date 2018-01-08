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TFF'den VAR için flaş karar! Kulüplerin haberi yok

Kapalı devre test edilen ‘Video Yardımcı Hakem Sistemi’nde kritik bir karar alındı. Kulüplerin üzerine titrediği sistemin merkezi Riva olacak.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:41
TFF'den VAR için flaş karar! Kulüplerin haberi yok

Statlarda VAR minibüsü olmayacak. Haftanın 9 maçında hakemler kritik pozisyonlarda TFF’deki VAR’a danışacak. TürkiyeFutbol Federasyonu, önümüzdeki sezon Video Yardımcı Hakem Sistemini (VAR) devreye sokmaya hazırlanıyor. Kulüplerin bir an önce hayata geçirilmesi için baskı yaptığı uygulama daha gelmeden tartışmaları beraberinde getirirken, TFF çok konuşulacak bir karar daha aldı. Buna göre; Video Assistant Refree (VAR) Sistemi’nin üssü Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezi oluyor. Daha önce 28 maçta kapalı devre test edilen sistem için statlarda VAR minibüsü olmayacak. VAR hakemleri, teknik ekip ve sistem Riva’dan 9 maça bağlanacak. Görüntüler burada süzgeçten geçirilip kritik kararlarda VAR’a danışılacak.

Kulüplerin haberi yok

Ancak kulüplerin ısrarla istediği ve desteklediği sistem için alınan bu karardan henüz haberleri yok. Dolayısıyla Kulüpler Birliği’nin bu uygulamaya karşı ne tür bir tavır takınacağı da belirsizliğini koruyor. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Antalya’daki seminerde başından beri mesafeli durduğu VAR için “Faydalı ama çok büyük problemler de getirecek. Problemler sahadaki problemler olmayacak. Saha dışındaki problemler olacak. Yani medyamız ve medyamızın kamuoyunda ortaya çıkaracağı problemler olacak. İnşallah bunları da hep beraber Türklüğümüze yakışır, kültür seviyemize yakışır şekilde çözeceğiz” diyerek bazı sinyaller vermeye çalışmıştı.Hürriyet

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 18:41
  1. VAR minibüsü
  2. TFF Yönetim Kurulu
  3. TFF
  4. Video Yardımcı Hakem Sistemi
  5. Video Assistant Refree
  6. Kulüpler Birliği
  7. TFF Başkanı Yıldırım Demirören
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