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TFF'den Şenol Güneş'e 'Milli Takım' teklifi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'den boşalan milli takım teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le bir araya geldi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:14
TFF'den Şenol Güneş'e 'Milli Takım' teklifi!

Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'in geçeceği konuşuluyor.

Son günlerde konuşulan "Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçecek" iddiaları sonrasında TFF Başkanı Yıldırım Demirören, ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Demirören, milli takım teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le bir araya gelirken ilk teklifini iletti. TFF Başkanının tecrübeli teknik adama 4 maçlık bir teklif sunduğu aktarıldı. Beşiktaş'tan konuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.

Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş, önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Ben Beşiktaş'a ait biriyim, olmasaydı o zaman Milli Takım mı, yoksa Beşiktaş mı diye tartışma yapabilirdik" ifadesini kullanmıştı.

Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş'le anlaşıldı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in Milli Takım'dan gelen 4 maçlık teklifi kabul ettiğini ve iki takımı birden çalıştıracağını söyledi.

"Şenol Güneş'le prensipte anlaşıldığını ben de duydum. 4 maçlığına geliyor, her 2 takımı da çalıştıracak. 4 maçlık anlaşma, Beşiktaş'a zarar vermez. Sezon sonunda da tamamen Beşiktaş'tan ayrılıp milli takıma geleceğini düşünüyorum."

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:14
  1. TFF Başkanı Yıldırım Demirören
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Şenol Güneş
  4. Beşiktaş
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