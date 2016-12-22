TFF'den saygı duruşu açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol maçlarında saygı duruşu yapılacağını duyurdu.
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
- "Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek.
- Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."