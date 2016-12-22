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TFF'den saygı duruşu açıklaması

TFF resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

TFF'den saygı duruşu açıklaması
Eklenme: 22 Aralık 2016, 11:03
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol maçlarında saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

  • "Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan askerlerimiz için 22-26 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarından önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı takabilecek.
  • Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."
 
EtiketlerTürkiyeTürkiye Futbol FederasyonuTürk Silahlı KuvvetleriTFFFutbol Federasyonu
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