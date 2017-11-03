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TFF'den Nuri Şahin mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan Nuri Şahin için teşekkür mesajı yayımladı.

03 Kasım 2017 Cuma 16:16
TFF'den Nuri Şahin mesajı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Milli takımlarımıza her yaş grubunda 14 yıl hizmet ederek ülkesine sevgi ve bağlılığını gösteren, ay-yıldızlı formayı 92 maçta gururla taşıyan Nuri Şahin'e, Türk futboluna değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un formasını giyen Nuri Şahin'in, kararının saygıyla karşılandığı vurgulanarak, "Profesyonelliği, gençlere örnek kişiliği, altyapı kültürü ve pes etmeyen mücadele gücüyle 17 Yaş Altı Milli Takımımızın 2005 yılında Avrupa şampiyonu olmasında ve aynı sene FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde etmesinde büyük katkıları olan, A Milli Takım'da kaptanlık da yapmış futbolcumuzun bu kararını saygıyla karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çok sevdiği milli formaya veda ederken, '10-15 senelik bir jenerasyon var' diyerek Türk futboluna güvenini bir kez daha ifade eden Nuri Şahin'in bilgi ve deneyimlerinden ilerleyen süreçte faydalanmak istediğimizi belirtir, bundan sonraki futbol yaşamında ve hayatında başarılar dileriz."

Milli formayı ilk kez 17 yaşında Almanya ile yapılan özel maçta giyen ve bu karşılaşmada bir de gol atan Nuri Şahin, A Milli Takım kariyerinde 52 maça çıkarken 2 kez de fileleri havalandırdı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:16
  1. Nuri Şahin
  2. Almanya Birinci Futbol Ligi
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