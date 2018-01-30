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TFF'den flaş 'Deniz Naki' kararı

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Deniz Naki'yi ömür boyu futboldan men etti.

30 Ocak 2018 Salı 15:30
TFF'den flaş 'Deniz Naki' kararı

PFDK, Amed Sportif oyuncusu Deniz Naki'ye ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay men, 273 bin lira para cezası ve sürekli hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıkladı. Kurallar gereği üç yılı aşan cezalar, sürekli hak mahrumiyetine dönüştü.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Deniz Naki'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Cezanın, 3 yılı aşması nedeniyle sürekli hak mahrumiyeti olarak uygulanacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:30
  1. PFDK
  2. Amed Sportif
  3. Deniz Naki
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    ...Bu Aziz Ülkenin ekmeği suyu size haramdır.
  • Semra Semra 1 sa önce
    O zaman haydi dans.Helal.
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