TFF'den Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin TL işsizlik maaşı!
Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılan Fatih Terim, 15 Kasım 2018'e kadar herhangi bir takım çalıştırmazsa, her ay 1 milyon 193 bin TL işsizlik maaşı alacak.01 Ağustos 2017 Salı 16:36
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yollarını ayırmasının ardından Terim'e ödenecek tazminat tartışma konusu olmuştu.
Çeşitli iddiaların gündeme geldiği sözleşmeni detayları ortaya çıktı.
TERİM İŞ BULANA KADAR HER AY MAAŞ ALACAK
Sporx'in haberine göre; 15 Kasım 2018'e kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Fatih Terim, bu tarihe kadar (15 ay) herhangi bir takımda teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev almazsa TFF tarafından her ay 291 bin Euro (1 milyon 193 bin lira) tazminat alacak ve Terim'in 15 ay sonunda alacağı para toplam 4 milyon 365 bin euro olacak.
Terim, bu ay 15 içerisinde herhangi bir takımda görev alırsa görev alacağı tarihe kadar TFF tarafından tazminatlar her ay eşit şekilde ödenecek ve Terim'in göreve başladığı tarihte bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacak.
Örneğin; Terim, Ekim ayında Galatasaray'da göreve başlarsa; TFF, Terim'e Ağustos ve Eylül ayları için toplam 544 bin Euro tazminat ödeyecek ve Terim'in sözleşme tazminat maddesi ortadan kalkacak.
Fatih Terim, herhangi bir takımda görev almazsa Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1 milyon 193 bin liralık maaşının ilkini Ağustos'un son gününde alacak.
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TFF yönetimindeki bazı isimlerin, tazminat söylemlerine gelen tepkilerin ardından Terim'e hiçbir ödeme yapılmaması konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e ilettiği öğrenildi.
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edep yahu16 dk önce eyyyy bu devleti yöneten arkadaşlar sayın maliye bakanı emeklye zam yapsakmı yapmasakmı emekliye yapılandırmaya karşıyım yapsan ne olacakki zaten 100 lira verecen 1 ay sonra sıfıryüzünüze gözünüze drsun allah bunun hesabını sormazmı sanarsınız bre gafiller. Murat 17 dk önce Ülkem gariban dolu. Ve bu garibanlar gün geçtikçe tosunlasiyorlar. Yunus 18 dk önce Valla iyi ya adam para basıyor merkez bankasını direk versek daha iyi bu ne arkadaş bu kadar geliri varmı tff nun Riza19 dk önce Turkiyede bukadar ac ve issiz insan var ken. Bu adama bu kadar parayi veriliyor bu kimin parasi. Bari turkenin bir bankasini bu basarisiz adama calissin daha lezetli olur. Riza calimbay olsa veyahutta senol genes ol sa verirlermiydi. Bu sahsiyetler kabul edermiydiler ikiside zanetmem bu kadar paraci perestolurlardi. Militakimda hic basarisini gormedik. Yaziklar olsun. .. Kocasolak21 dk önce Bu kadar saçma birşey varmı, muz cumhuriyetinde olur ancak bunlar. Gayserili24 dk önce Imza tek olmaz tff de hesap versin Ali Faruk Terzi 26 dk önce Mosturoğlu dedi istifa eden tazminat alamaz Bu kadar basit sonra bu herif çıktı ben istifa etmedim diye basın açıklaması yaptı düzgün bir duruş değil Bence Kendisi bu işi temizlemeli 202329 dk önce terim GS DE BEYLER OZAMAN Koray33 dk önce kimin parasini har vurup harman savuruyorsunuz,duzeni kurmuslar muslugun basinada oturmuslar ohh missSavcilarin acil olarak harekete gecmesi gerekiyor. Yokmu bu vurguna dur diyecek... Vatandaş36 dk önce Ha banka soymuşsunyada futbol federasyonu nu..ikisideBirisi kanunsuz digeri kanunluTFF nu oda kendi sözleşme sini fes etsin