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TFF'den Deniz Naki açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ömür boyu men cezası verdiği Deniz Naki'nin, federasyon kayıtlarına göre halen TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu olduğunu açıkladı.

02 Şubat 2018 Cuma 22:00
TFF'den Deniz Naki açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun ömür boyu men cezası verdiği Deniz Naki'nin, federasyon kayıtlarına göre halen TFF 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu olduğunu açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile futbolcusu Deniz Naki arasındaki sözleşmenin bir ay önce sona erdirildiğine ilişkin bilgilerin basında yer aldığı belirtilerek, "Deniz Naki'nin, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile 10.07.2017-31.05.2018 tarihleri arasını kapsayan profesyonel futbolcu sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşmenin, kulüp veya futbolcu tarafından süresinden önce feshedildiği veya karşılıklı sona erdirildiğine dair bugüne kadar elimize ulaşan herhangi bir bildirim yoktur. Bu sebeple Deniz Naki, federasyonumuzun resmi kayıtlarına göre halen Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün tescilli futbolcusudur." ifadelerine yer verildi.

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 22:00
  1. tff
  2. deniz naki
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