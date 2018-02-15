TFF'den Demirel ve küfür açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, son olarak Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in Medipol Başakşehir maçında hakeme küfür ettiği gerçekçesiyle Profesyonel Fubol Disiplin Kurulu'na sevk edilmemesi üzerine kamuoyunda çıkan tartışmalara açıklık getirdi.

TFF'nin açıklamasında "Caner Erkin, dudak okuma, daha sonra çıkan yeni talimat ya da küfür sebebiyle PFDK'ya sevk edilmemiştir. Caner Erkin'in, hakeme yönelik el kol ve benzeri hareketleri sebebiyle, daha önceki disiplin uygulamalarında emsalleri görüldüğü üzere PFDK'ya sevk edildiğinin altını çizmek isteriz." denilirken, Fernando Muslera, Cenk Tosun, Mathieu Valbuena ve Volkan Demirel'in yaptığı hareketlerin muhattabının olmadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevkin gerçekleşmediği belirtildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Son dönemlerde üzülerek görmekteyiz ki, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bazı disiplin uygulamalarıyla ilgili ısrarlı yanlış anlamalar, haberler ve yorumlar söz konusudur. Bu nedenle Federasyonumuzun bugüne kadar tam ve doğru olarak yapılan uygulamalarına açıklık getirme zarureti doğmuştur.

Özellikle Caner Erkin'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 müsabakadan men cezası ile talimat değişikliği sonrasında yaşanan çeşitli olaylar mukayese edilmektedir. Gündemi yersiz şekilde meşgul etmemesi için konuyla ilgili son bir kez bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki disiplin sevkleri, Disiplin Müfettişleri tarafından yapılmakta, herhangi bir yönetim kurulu üyesinin müdahalesi söz konusu olmamaktadır.

Beşiktaş Kulübü futbolcusu Caner Erkin, 23.10.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - Medipol Başakşehir FK Süper Lig müsabakasında "resmi yayıncı kuruluş görüntülerinde yer alan"; müsabakanın 87'nci dakikasında "müsabaka hakeminin arkasından el kol hareketlerinde bulunmak suretiyle sportmenliğe aykırı hareketi", yine müsabakanın 91.54'üncü dakikasında atılan gol sonrası "müsabaka hakemine yönelik sağ elini yumruk yaparak aşağıdan yukarıya sallamak suretiyle hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiştir.

Bu noktada Caner Erkin, dudak okuma, daha sonra çıkan yeni talimat ya da küfür sebebiyle PFDK'ya sevk edilmemiştir. Caner Erkin'in, hakeme yönelik el kol ve benzeri hareketleri sebebiyle, daha önceki disiplin uygulamalarında emsalleri görüldüğü üzere (2009 yılında Emre Belözoğlu'nun boğaz kesme hareketi, 2009 yılında Volkan Demirel'in taraftara şortu üzerinden tutarak edep yerini göstermesi, aynı yıl Fabio Bilica'nın ısınmada Arda Turan'a kafa atması, 2013 yılında Raul Meireles'in şortu üzerinden rakip takım futbolcusuna edep yerini göstermesi, 2017 yılında Robin van Persie'nin rakip takım taraftarlarına dilini göstermesi, aynı yıl Anderson Talisca'nın rakip takım oyuncusuna orta parmağını göstermesi) PFDK'ya sevk edildiğinin altını çizmek isteriz.

PFDK, 26.10.2017 tarihli toplantısında, Caner Erkin'e müsabakanın 87'nci dakikasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2, müsabakanın 91.54'üncü dakikadaki hakareti sebebiyle 4 olmak üzere toplamda 6 resmi müsabakadan men cezası vermiştir.

TFF Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nın "Deliller" başlıklı 75. maddesinde değişiklik yaparak; resmi yayıncı kuruluş görüntülerinde yer alan, muhatabı açıkça belirlenebilen, hakemin görüp değerlendiremediği ve fakat izleyen herkesin algılayabileceği tarzdaki sözlü ihlallerin de bundan sonra cezalandırılabilmesinin yolunu açmıştır. Söz konusu talimat değişikliği 27.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten önceki eylemlerde uygulanabilmesi hukukun temel prensibi gereği mümkün değildir.

Bu talimat değişikliğinden sonraki dönemde kamuoyunda çok tartışılan Fernando Muslera, Cenk Tosun, Mathieu Valbuena, Volkan Demirel gibi muhatabı açıkça belli olmayan veya Emre Belözoğlu gibi hakemin görüp değerlendirerek kırmızı kartla cezalandırmadığı ve hakem raporunda olmayan eylemler bu kapsamda değildir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur."