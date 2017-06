TFF’den Can Bartu’ya geçmiş olsun mesajı

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Takım ve Fenerbahçe Kulübü efsane sporcularından Can Bartu’nun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavisine devam edilen Can Bartu ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, efsane futbolcunun bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."