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TFF'den Afrin şehitleri için flaş karar

TFF, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılmasına karar verdi.

11 Şubat 2018 Pazar 14:53
TFF'den Afrin şehitleri için flaş karar

TFF, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılmasına kararlaştırdı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 11 ve 12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.

Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 14:53
  1. Zeytin Dalı Harekâtı
  2. Afrin

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