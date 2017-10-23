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TFF'den açıklama

Derbi maçındaki koreografi hakkında Türkiye Futbol Federasyonu da bir açıklama yayınladı

23 Ekim 2017 Pazartesi 20:46
TFF'den açıklama

Dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki koreografi hakkında Türkiye Futbol Federasyonu da bir açıklama yayınladı.

İşte TFF'nin açıklaması:

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca müsabakalara girişte pankart, afiş ve diğer malzemelerin kontrolünü yapmak, gerektiğinde içeri almamak, stadyuma alınmayacak pankart ve dövizleri belirlemek Mülki İdare Amiri tarafından görevlendirilen Müsabaka Güvenlik Amiri, Emniyet Birimleri ve Spor Kulüplerinin yetki ve sorumluluklarındadır.

Bu nedenle taraftarların, spor alanına sokmak istedikleri afiş veya pankartlara karar vermek Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetki ve sorumluluğunda değildir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 20:46
  1. tff
  2. koreografi
  3. derbi
  4. gs fb
  • Sivaslı Sivaslı 14 sa önce
    Yanı x bir klüp taraftarı devlete ve bayrağa hakaret eden pankart açsa terör propagandası yapsa ceza vermeyecek bizim sorumluluğumuz değildir diyeceksiniz öyle mi... Yazık lar olsun böyle federasyona ve bu zihniyete.
  • SelimSelim14 sa önce
    Bu Ultra Aslan denen kesim gezi olaylarında da sürekli hükümete ve polise saldırıp duruyordu. Gezi olayları feto destekli bir proje idi bu tür Pensilvanyada bulunan Rocky heykeli ve şu hoca görünümlü puştun 1 hafta önceki sözüm ona vaazında ayağa kalkın konuşmasından sonra bunun tesadüf olarak görülmesine kimse inamaz. Bariz fetö itlerinin işi işte.
  • HercaiHercai15 sa önce
    Siz devlette kurarsiniz bu kafayla!
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