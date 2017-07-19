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TFF'de beklenmedik istifa

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerinden Av. Fatih Erdöl sürpriz bir istifa kararına imza attı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:15
TFF'de beklenmedik istifa

Görev aldığı dönem içinde özellikle kurul içindeki muhalif yönüyle dikkat çeken Erdöl, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Son seçimde ilk olarak PFDK yedek üyesi olarak açıklanan Erdöl, bir gün sonra asil üyeliğe atanmasıyla dikkat çekmişti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü eski Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl'ün oğlu Fatih Erdöl'ün istifasını TFF'ye gönderdiği belirtildi

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:15
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