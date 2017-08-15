'TFF Fatih Terim'e tazminat ödemeyecek'

EURO 2016'da yaşanan prim olayı, Arda Turan ile Terim arasındaki gerginlik ve son olarak Alaçatı'da yaşanan kavga sonrasında Terim ile TFF arasında bir görüşme yapılarak, tecrübeli teknik adamın görevine son verilmişti. Bu nedenle de Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan sözleşme gereği Fatih Terim'e tazminat ödeme durumu belirmişti.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında, hafta içi Fatih Terim ile görüşerek ortadaki bu tazminat konusunu konuşacaklarını belirtmişti.

beINSport'un canlı yayınında Şansal Büyüka, bu konuyla ilgili aldığı bir bilgiyi paylaştı. Büyüka, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Fatih Terim'e tazminat ödemeyeceğini iddia etti. Yazılı bir karar almadıklarını ancak böyle bir düşüncelerini olduğunu belirten Büyüka, bu kararın kesin olduğunu belirtti.

Büyüka, durumun hukuki boyuta gittiği zaman da Fatih Terim'in bir iş akdinin son bulması nedeniyle haklılığının bulunduğu ve tazminatının ödenmesi mükellefinin bulunduğunu ifade etti.