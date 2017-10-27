TFF Başkanı Demirören'den flaş Caner Erkin açıklaması

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım Demirören, "Türk futbolunun en önemli yarası sporda şiddet ve onu doğuran sonuçlardan biri olan küfür. Küfürü sporla alakası olan hiçbir yerde görmek istemiyoruz. Ne stat dışında, ne tribünlerde, ne de sahada. Geçmiş tecrübeler bize gösterdi ki küfürle etkin bir şekilde mücadele etmenin yolu cezasız bırakmamaktır" diye konuştu.

Cezalarda talimatların eksik olduğunu vurgulayan Demirören şunları söyledi:

"Futbol talimatları bazı durumlarda yetkili kurulların elini kolunu bağlıyor. Küfürle mücadele ederken en önemli görevimiz talimatları futbolun ruhuna uygun bir hale getirmek olmalı."

BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE İZLEDİM

"Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında Caner Erkin'in yaptıklarını hayretle ve büyük üzüntüyle izledim. Sebebi ne olursa olsun, bir oyun olarak gördüğümüz futbolda, milli bir futbolcumuzun bu görüntüyü sergilemesi futbol vicdanını derinden yaralamıştır. Bu olay hepimiz için bardağı taşıran nokta olmuştur."

"Tabii ki sahalarımızda küfür bu olayla başlamadı ama alacağımız kararlarla küfürü bitirmenin başlangıcı olacak. Futbol dünyasındaki konsensus bu konudaki en büyük avantaj ve şansımız"

FUTBOLUN MARKA DEĞERİNİ ZEDELETMEYİZ

Herkesin üzerine görev düştüğünü kaydeden TFF Başkanı Demirören sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktadan sonra hepimizin üstüne düşen bu tarz görüntülerin spor sahalarında tekrar yaşanmasını engelleyecek düzenlemelere gitmektir."



"Hukukçularımız o günden itibaren çalışarak talimatlarda gerekli değişiklikleri hazırladı ve yarın (bugün) itibarıyla artık sahalarda küfürün önünün kesilmesi yönünde önemli bir adım atıyoruz. Bundan böyle resmi yayıncıların TV görüntüleri sözlü ihlaller için de delil olarak sayılacak."



"Futbol Federasyonu Başkanı olarak benim ve eminim ki hiç kimsenin de futbolun marka değerini zedeleyici görüntülere tahammülü kalmadı. İnşallah bu sorunu sorumluluk bilinciyle yok edeceğiz."