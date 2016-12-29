TFF 42 aylık dev cezayı onadı!

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Aşçıoğlu'na verilen cezaya yönelik itirazı görüştüğü belirtilerek, "Yaşar Aşçıoğlu'nun, yazılı basında Sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 24 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında ve sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 18 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına karar verilmiştir." denildi.
Cezaya neden olan açıklama: TFF ve MHK Trabzonspor düşmanı. Bu kurumlardaşikeye destek var şike seviciler var. Trabzonsporu bitirme projesi var.Hakemler Trabzonsporu sevmiyor. Çete başında Cüneyt Çakır var.Şimdi adam doğruları söylüyor ama ceza alıyor. Ne güzel TFF !Cevapla