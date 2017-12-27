TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nden Demirören'e ziyaret

TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın da yer aldığı bildirildi.