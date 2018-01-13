TFF 1.Lig ekibine bir şok daha! İki yıldız futbolcu takımdan...

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da Furkan Köse ve Ercan Yazıcı kulüplen ayrılıyor. Uzun süredir maaşlarını alamayan iki futbolcu Süper Lig'den gelen teklifler sonrası takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da Furkan Köse ve Ercan Yazıcı kulüplen ayrılıyor. Uzun süredir maaşlarını alamayan iki futbolcu Süper Lig'den gelen teklifler sonrası takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İki futbolcunun Pazartesi gününe kadar ödemeleri yapılmazsa serbest kalacaklar.