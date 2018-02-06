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TFF 1.Lig ekibinden Yılmaz Vural bombası

1. Lig takımlarından Giresunspor tecrübeli hoca Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı.

06 Şubat 2018 Salı 12:24
TFF 1.Lig ekibinden Yılmaz Vural bombası

1. Lig takımlarından Giresunspor'da teknik direktör Metin Diyadin'le yollar ayrıldı.  Diyadin'le yolların ayrılmasının ardından; yeni hoca arayışlarını hızlandıran Giresunspor sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. 

Transfer Merkezi'nde yer alan habere göre; Giresunspor, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya sağladı. Yeşil Beyazlıların önümüzdeki günlerde Vural'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

27. Takımı Giresunspor

Geçen yıl Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor’da görev yapmıştı.

Yılmaz Vural 5. şampiyonluğun peşinde

Kariyerinde 1994-1995'te Eskişehirspor, 1995-1996'da Sarıyer, 2005-2006'da Antalyaspor ve 2017-2018'de Göztepe'yi Süper Lig'e çıkaran Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda Adana Demirspor'un başında play-off'ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.  

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 12:24
  1. Yılmaz Vural
  2. Giresunspor
  3. TFF 1.lig

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