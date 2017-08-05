TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü Samaras bombası

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, Yunan golcü oyuncu Georgios Samaras ve Yunanistan Milli Takımı'nın kalecisi Michalis Sifakis'in pazartesi günü Samsun'a geleceğini söyledi.

Özalan, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yabancı transferi konusunda 10 günlük bir gecikme yaşadıklarını kaydetti.

Transferde sorunlar yaşadıklarını aktaran Özalan, "Bazı oyunculardan haber bekledik bunun için transferde yavaş davrandık. Ancak sezonun ilk maçına kadar transferi bitirmek istiyoruz. Ayrıca Alpay Özalan olarak ben hiçbir şeyden kaçmam ve korkmam. Başarılı olurum veya başarısız olurum bunun bedelini öderim." dedi.

Menajerleri eleştiren Özalan, şöyle konuştu: "Türkiye'de öyle bozuk menajer gruplarıyla çalışıyoruz ki, olacak işi bozuyor, olmayacak işi de sanki olmuş gibi gösteriyorlar. Bu bilgi kirliliğine karşı transferlerin isimlerini saklamak zorunda kalıyoruz. Ben referansla oyuncu almam. İnandığım ve tanıdığım oyuncuları alırım. Yunan golcü Georgios Samaras'ı Samsunspor'a getirebilmek için geldiğim günden beri uğraşıyorum. Samaras benim çok iyi bir dostum, karşılıklı da oynadık. Türkiye'de bizden başka kulüpte de oynamaz. Ona özel program verdim. Bu doğrultuda ülkesinde çalışıyor. Samaras ve Yunanistan Milli Takımı'nın kalecisi Michalis Sifakis pazartesi günü Samsun'a gelecek." Alınacak bütün yabancı oyunculara kefil olduğunu işaret eden Alpay Özalan, “Samaras çok önemli bir oyuncu. Samaras'ın burada olması Samsunspor'a ayrı bir hava getirecektir. Onun transferi Avrupa'dan gelecek diğer oyuncular için de bir referans olacaktır. Davy Angan konusu da henüz beklemede. Angan'ı da çok istiyoruz. Artık onu kendi oyuncumuz gibi görüyoruz. Kulübüyle olan ilişiğini kestiğinde Samsunspor'a imza atacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Özalan, yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.