Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TFF 1.Lig ekibinde şok istifa!

TFF.1.Lig ekiplerinden Manisaspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevinden istifa etti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 01:17
TFF 1.Lig ekibinde şok istifa!

Takıma ödeme yapılmadığı için birçok futbolcusunu kaybeden ve idmanlara çıkmayacağını hafta içinde yönetime bildiren genç teknik adamın görevinden ayrıldığı, Manisaspor yönetiminin de istifayı kabul ettiği bildirildi.
 
Hemen teknik adam arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, eski çalıştırıcısı Taner Taşkın'la irtibata geçti.
 
Manisaspor'u 2015-2016 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon yapan Taşkın'ın durumu hafta başına kadar netlik kazanacak.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 01:17
  1. fatih tekke
  2. Manisaspor
  3. TFF 1.lig
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'de korkunç facia! 85 yaşındaki adam...
    1. Kocaeli'de korkunç facia! 85 yaşındaki..
    2. Siyonistler Filistinlilere saldırdı:..
    3. TFF 1.Lig ekibinde şok istifa!
    4. Trump'tan çağrı: Onları terörist ilan..
    5. Galatasaray'dan Roma'nın yıldızına tam..
    6. ABD'den Bitcoin açıklaması: En büyük..
    7. Türkiye'den alıkonulan gemiyle ilgili..
    8. Diriliş ''Ertuğrul''dan yeni fragman
    9. Trump'a sert tepki: Çok talihsiz
    10. Avrupa ülkesinde büyük kriz! Greve..
    11. Siyonist köpekler rahat durmuyor
    12. Çavuşoğlu şehit Türk diplomatlar..
    13. Türk takımlarına çağrı: Formalarınızı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ünlü..
    15. Yerli otomobile süpriz talip
    16. Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi
    17. ABD'den flaş İran açıklaması
    18. Türkiye savunmada çağ atladı
    19. ABD'de kriz büyüyor! Büyükelçi istifa..
    20. Artık tamamen yasaklandı... Yeni dönem..
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    FETÖ'den yeni kalkışma hazırlığı!
    FETÖ'den yeni kalkışma hazırlığı!
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    FETÖ'den yeni kalkışma girişimi!
    FETÖ'den yeni kalkışma girişimi!
    Şok iddia! İran ile birlikte Türkiye’de de…
    Şok iddia! İran ile birlikte Türkiye’de de…