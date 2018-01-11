TFF 1.Lig ekibinde Oktay Derelioğlu dönemi

TFF 1. Lig'de son sırada bulunan ve ekonomik açıdan zor günler geçiren Gaziantepspor, Teknik Direktör Oktay Derelioğlu'na emanet edildi. Derelioğlu'nun önümüzdeki günlerde antrenmanlara başlaması bekleniyor.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantepspor Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Oktay Derelioğlu getirilmiştir. Teknik Direktörümüz Oktay Derelioğlu ve yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.