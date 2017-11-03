Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

03 Kasım 2017 Cuma 03:11
TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık

Konuya ilişkin olarak Elazığspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak’ın görevine son verilerek sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. Takımımız Gaziantepspor maçına antrenörümüz Muammer Sürmeli yönetiminde hazırlanacaktır" denildi.

Altıparmak yönetimindeki Elazığspor, TFF 1. Lig'de geride kalan 10 hafta sonunda 15 puanla 7. basamakta yer aldı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 03:11
  1. TFF 1. Lig
  2. Elazığspor
  3. mehmetaltıparmak
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
    Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
    Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 10 yılın zirvesini gördü
    Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 10 yılın zirvesini gördü