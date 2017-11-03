TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.03 Kasım 2017 Cuma 03:11
Konuya ilişkin olarak Elazığspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak’ın görevine son verilerek sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. Takımımız Gaziantepspor maçına antrenörümüz Muammer Sürmeli yönetiminde hazırlanacaktır" denildi.
Altıparmak yönetimindeki Elazığspor, TFF 1. Lig'de geride kalan 10 hafta sonunda 15 puanla 7. basamakta yer aldı.