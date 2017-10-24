TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık

TFF 1. Lig ekibi Boluspor teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Boluspor'dan yapılan açıklama...



Yönetim Kurulumuz aldığı karar gereğince Teknik Direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Fuat Çapa ve ekibine, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.



Boluspor TFF 1. Lig'de oynadığı son 3 maçtan mağlubiyet ile ayrılmıştı.

