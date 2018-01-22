TFF 1. Lig'inde Ümraniyespor liderlik koltuğuna oturdu

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor'u 7-0 mağlup etti.

Günün bir diğer maçında Erzurum BB, sahasınsa Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Ümraniye ligde liderliğe yükselirken Ankaragücü (35 puan) ikinci sırada kaldı.

17. dakikada ceza sahası dışından Mücahit’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-023. dakikada sağ kanattan Bulut’un ceza sahasına ortasında kale önünde Rangelov dokundu. Gaziantepspor savunmasında Hasan Genç’in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

37. dakikada sağ taraftan Bahadır’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Appindangoye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

64. dakikada Cleyton’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Vasilogiannis’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rangelov, Serhan’ın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Alper Çetin, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

68. dakikada Rangelov’un kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Adnan’ın kapattığı köşeden ağlara gitti. 5-0

73. dakikada Emircan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bulut Kaya, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-0

84. dakikada sağ kanattan Bahadır’ın çizgiye inerek içeri çevirdiği topa arka direkte Emircan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 7-0

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Alper Çetin xx, Emin Yıldırım xx, Baran Eraslan xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Oğuz Ceylan xx (Tarık Tekdal dk. 82 ?), Appindangoye xx, Merthan Açıl xxx, Mücahit Albayrak xx, Bulut Kaya xx, Bahadır Taşdelen xx, Vasilogiannis xxx (İbrahim Akdağ dk. 71 x), Cleyton xx, Emircan Altıntaş xx, Rangelov xx (Serdar Özbayraktar dk. 71 x)

Gaziantepspor: Adnan Karabulut xx, Hüseyin Polat xx, Hasan Genç xx, Şenol Can xx, İlker Günaslan xx, Gökhan Çamur xx (Mustafa Emirhan Özyaşar dk. 37 xx), Harun Enes Nural xx (Elyasa Süme dk. 61 x), Müslüm Talşik xx, Oktay Aydın xx, Mehmet Sait Üzümcü xx, Serhan Yılmaz xx (İbrahim Halil Keser dk. 78 x)

Goller: Mücahit Albayrak (dk. 17), Hüseyin Polat (dk. 23 k.k.), Appindangoye (dk. 37), Vasilogiannis (dk. 64) Rangelov (dk. 68 pen.) Bulut Kaya (dk. 73) Emircan Altıntaş (dk. 85) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Oktay Aydın, Müslüm Talşik (Gaziantepspor) Appindangoye (Ümraniyespor)