TFF 1. Lig'in golcüsü Türkiye'den ayrılıyor

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a golcüsü Mickael Pote'den üzücü haber geldi.
Ajansspor'un haberine göre; Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mickael Pote Kıbrıs Rum Kesimi 1.Lig ekiplerinden APOEL Nicosia ile anlaşma sağladı. Pote hafta içerisinde APOEL Nicosia kulüp yetkilileriyle Lefkoşa'da görüştü ve 600 bin Euro karşılığında 2 yıllık ön protokol imzaladı.
- 2 sezondur Adana Demirspor formasını terleten 32 yaşındaki golcü oyuncu geride kalan sezonda 37 maçta 23 gol kaydederken, bu sezon ise Mavi-Lacivertli formayla çıktığı 26 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırdı. Şu anda TFF 1. Lig'de gol krallığı yarışında zirve yer alan Beninli santrfor toplamda 43 gol attı.