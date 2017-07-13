TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Fikstür çekiminin açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, TFF yönetiminin bu ligde de imkanların artması için çalıştığını vurgulayarak, "Geçen sezon ile bu sezon arasında yüzde 30 gibi bir rakamsal fark olduğunu belirtmek istiyorum. Maddi olanakların artması ve iyi yönetimlerle daha başarılı sezonlar geçireceğimize inanıyorum." dedi.

TFF 1. Lig'in iddialı ve çekişmeli geçmesi temennisinde bulunan Düşmez, yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını diledi.

- Sezon 11 Ağustos'ta başlayacak

Ligde yeni sezon 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

İlk yarısı 24 Aralık 2017 tarihinde tamamlanacak TFF 1. Lig'in ikinci yarısı 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanacak. Normal sezon ise 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla bitecek.

- Statü

Toplam 18 takımın yer aldığı TFF 1. Lig'de maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Müsabakalar sonunda sezonu ilk 2 sırada bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselecek. TFF 1. Lig'de 16, 17 ve 18. sıraları alan son 3 takım ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Ligde 3, 4, 5 ve 6. sırayı alan ekipler ise Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakaları oynayacak.

İşte ilk yarı fikstürü

- 1. Hafta

İstanbulspor-Eskişehirspor

Boluspor-Giresunspor

Gaziantepspor-Ümraniyespor

Adanaspor-Denizlispor

Samsunspor-Gazişehir Gaziantep

Çaykur Rizespor-Manisaspor

Balıkesirspor-Adana Demirspor

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Elazığspor-Altınordu

- 2. Hafta

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

Manisaspor-Samsunspor

Giresunspor-Adanaspor

Denizlispor-İstanbulspor

Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor

Ümraniyespor-Boluspor

Altınordu-MKE Ankaragücü

Eskişehirspor-Elazığspor

- 3. Hafta

Eskişehirspor-Denizlispor

Balıkesirspor-Altınordu

Elazığspor-MKE Ankaragücü

Gaziantepspor-Manisaspor

Samsunspor-Adana Demirspor

Adanaspor-Ümraniyespor

Boluspor-Gazişehir Gaziantep

İstanbulspor-Giresunspor

Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

- 4. Hafta

Altınordu-Çaykur Rizespor

Gazişehir Gaziantep-Adanaspor

Ümraniyespor-İstanbulspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor

Adana Demirspor-Gaziantepspor

MKE Ankaragücü-Balıkesirspor

Manisaspor-Boluspor

Denizlispor-Elazığspor

Giresunspor-Eskişehirspor

- 5. Hafta

Samsunspor-Altınordu

Elazığspor-Balıkesirspor

Adanaspor-Manisaspor

Boluspor-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

Denizlispor-Giresunspor

İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep

Eskişehirspor-Ümraniyespor

Gaziantepspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

- 6. Hafta

Balıkesirspor-Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü-Samsunspor

Manisaspor-İstanbulspor

Adana Demirspor-Adanaspor

Altınordu-Gaziantepspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor

Ümraniyespor-Denizlispor

Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor

Giresunspor-Elazığspor

- 7. Hafta

İstanbulspor-Adana Demirspor

Gaziantepspor-MKE Ankaragücü

Giresunspor-Ümraniyespor

Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Boluspor-Altınordu

Samsunspor-Balıkesirspor

Denizlispor-Gazişehir Gaziantep

Eskişehirspor-Manisaspor

Elazığspor-Çaykur Rizespor

- 8. Hafta

Gazişehir Gaziantep-Giresunspor

Altınordu-Adanaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor

Çaykur Rizespor-Samsunspor

MKE Ankaragücü-Boluspor

Balıkesirspor-Gaziantepspor

Manisaspor-Denizlispor

Adana Demirspor-Eskişehirspor

Ümraniyespor-Elazığspor

- 9. Hafta

İstanbulspor-Altınordu

Giresunspor-Manisaspor

Boluspor-Balıkesirspor

Adanaspor-MKE Ankaragücü

Elazığspor-Samsunspor

Denizlispor-Adana Demirspor

Gaziantepspor-Çaykur Rizespor

Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep

Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

- 10. hafta

Manisaspor-Ümraniyespor

Adana Demirspor-Giresunspor

MKE Ankaragücü-İstanbulspor

Balıkesirspor-Adanaspor

Çaykur Rizespor-Boluspor

Samsunspor-Gaziantepspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor

Gazişehir Gaziantep-Elazığspor

Altınordu-Eskişehirspor

- 11. Hafta

Denizlispor-Altınordu

Elazığspor-Gaziantepspor

Gazişehir Gaziantep-Manisaspor

İstanbulspor-Balıkesirspor

Adanaspor-Çaykur Rizespor

Boluspor-Samsunspor

Ümraniyespor-Adana Demirspor

Eskişehirspor-MKE Ankaragücü

Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

- 12. Hafta

Samsunspor-Adanaspor

Balıkesirspor-Eskişehirspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor

Altınordu-Giresunspor

Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep

Manisaspor-Elazığspor

Gaziantepspor-Boluspor

Çaykur Rizespor-İstanbulspor

MKE Ankaragücü-Denizlispor

- 13. Hafta

Ümraniyespor-Altınordu

Elazığspor-Boluspor

Giresunspor-MKE Ankaragücü

Adanaspor-Gaziantepspor

Denizlispor-Balıkesirspor

Manisaspor-Adana Demirspor

İstanbulspor-Samsunspor

Eskişehirspor-Çaykur Rizespor

Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

- 14. Hafta

Balıkesirspor-Giresunspor

MKE Ankaragücü-Ümraniyespor

Altınordu-Gazişehir Gaziantep

Gaziantepspor-İstanbulspor

Boluspor-Adanaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisaspor

Çaykur Rizespor-Denizlispor

Samsunspor-Eskişehirspor

Adana Demirspor-Elazığspor

- 15. Hafta

Adanaspor-Elazığspor

Manisaspor-Altınordu

Eskişehirspor-Gaziantepspor

İstanbulspor-Boluspor

Ümraniyespor-Balıkesirspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor

Denizlispor-Samsunspor

Gazişehir Gaziantepspor-MKE Ankaragücü

Giresunspor-Çaykur Rizespor

- 16. Hafta

Samsunspor-Giresunspor

Adanaspor-İstanbulspor

Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Çaykur Rizespor-Ümraniyespor

Altınordu-Adana Demirspor

MKE Ankaragücü-Manisaspor

Gaziantepspor-Denizlispor

Boluspor-Eskişehirspor

Balıkesirspor-Gazişehir Gaziantep

- 17. Hafta

İstanbulspor-Elazığspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu

Manisaspor-Balıkesirspor

Giresunspor-Gaziantepspor

Denizlispor-Boluspor

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü

Ümraniyespor-Samsunspor

Eskişehirspor-Adanaspor

Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor