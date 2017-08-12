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TFF 1. Lig'de ikinci hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı açıklandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:31
TFF 1. Lig'de ikinci hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18, 19, 20, 21 Ağustos tarihlerinde oynanacak 2. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Ağustos Cuma:

19.45 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

21.45 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

19 Ağustos Cumartesi:

19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok (Stadı daha sonra açıklanacak)

20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

20 Ağustos Pazar:

19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)

20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)

21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)

21 Ağustos Pazartesi:

19.45 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:31
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