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Tezgahlarda el yakan hamsinin neden gelmediği belli oldu

Marmara Denizi’nde hamside yüzde 40, palamutta yüzde 70 düşüş olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı: Aralık 2016’da 10 derece olan deniz sıcaklığı, Aralık 2017’de 12.7 dereceydi. 2.7 derecelik fark, balık göçlerinin takvimini değiştirdi

05 Ocak 2018 Cuma 09:13
Tezgahlarda el yakan hamsinin neden gelmediği belli oldu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Sarı aşırı avlanma, kirlilik ve küresel iklim değişikliği nedeniyle balık avının azaldığını belirterek, "Marmara Denizi'nde 2016 ve 2017 yılları arasında 2.7 derecelik bir sıcaklık farklılığı var. 2.7 derecelik fark, tüm balık göçlerinin takvimini değiştirir nitelikte" dedi. Marmara Denizi'nin, küçük olmasına rağmen balıkçılık açısından önemli potansiyele sahip olduğunu ve Karadeniz'den sonra ikinci sırada geldiğini belirten Sarı, şöyle konuştu: "Avcılık sezonumuz eylül ayında açıldı. Halen denizlerimiz sıcak olduğu için suyun soğuması ile sürü oluşturan hamsi gibi küçük balık türlerimizin o dönemde henüz sürü oluşturmadığını görüyoruz. Suyun sıcaklığının düşmemesi sonucunda bu sürü oluşturan göçücü balıkların göçü, eskiden alışılmış takvime uygun olarak devam etmiyor."

BÜYÜK SÜRÜLER GELMEDİ

Sarı, örnek olarak ekim, kasım ayları gibi yoğunlaşan palamut göçünün, bu yıl tam olarak gerçekleşmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Çünkü geçen yıla göre hem Marmara hem Karadeniz daha sıcak. Yani bir kış kuraklığı yaşıyoruz. Henüz daha Ocak 2018'in ilk haftasına gelmiş olmamıza rağmen Türkiye'nin tamamı için söyleyebiliriz, henüz büyük ölçekli bir kar yağışına, kışa şahit olmadık. Bu yüzden balık göçleri gerçekleşmedi, Marmara'ya büyük sürüler halinde göçler gelmedi. Buna bağlı olarak da hem Karadeniz hem Marmara Denizi'nde balık avcılığı rakamlarımız düşük gidiyor." Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'nden alınan 2017 yılına yönelik verilerine dikkati çeken Sarı, "2016'ya göre hale giren hamside yüzde 40'lık bir azalma görüyoruz. Palamut ve çinekopta da yüzde 70'e yakın bir düşüş söz konusu. Bunlar tam birbirine bağlı olarak yaşayan, birbirinin göçünü takip eden balık türleri" diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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