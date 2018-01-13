Tezgaha sığmayan dev orkinos ilgi odağı oldu

Tezgaha sığmayan dev orkinosu gören bazı vatandaşlar o anı cep telefonuyla görüntülemeye çalışırken bazı vatandaşlarda şaşkın bakışlarla uzun süre balığı izledi.

Trabzon’da 37 yıldır balıkçılık yapan Ali Ankıt, Trabzon’da şu ana kadar bu kadar büyüklükte bir orkinosun satıldığını görmediğini belirterek bunun da kendine nasip olduğunu söyledi.

Orkinosu parçalayarak kilo işi satmayı düşündüğünü belirten Ali Ankıt, siparişleri almaya başladığını belirterek “Orkinos Ege Denizi'nde avlandı. 37 yıllık balıkçıyım. Trabzon’da bugüne kadar bu kadar büyüklükteki orkinosun satıldığını görmedim. Balığı parçalayarak kilosunu 40 TL’den satacağız. Şimdiden zaten siparişleri aldık. Orkinosun ne kadar faydalı bir balık olduğunu belirtmek için de ‘Omega 3 içerir. Kanın pıhtılaşmasına, beyindeki elektrik sinyallerinin güçlendirilmesine, selenyum, toksinler, sodyum göz kuruluğuna en iyi gelen yiyecek’ diye yazdık” dedi.