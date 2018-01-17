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Tezcan: Uyuşturucu ile toplum ve devlet bazında mücadele etmeliyiz

Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, AK PartiMersin  Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:17
Tezcan: Uyuşturucu ile toplum ve devlet bazında mücadele etmeliyiz

Toplantıda, komisyon çalışma takvimi; komisyonda görevlendirilecek  uzmanların belirlenmesi ve komisyona davet edileceklerin tespiti konuları ele  alındı.

AK PartiMersin  Milletvekili Yılmaz Tezcan, toplantının başında yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde  kullanımının insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünce uyuşturucu madde tanımının, "bitkisel kökenli  veya sentetik olup merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel ya da ruhsal  bağımlılık hallerine yol açan ve tutku yaratan maddeler" olarak yapıldığını  belirten Tezcan, "Uyuşturucu madde bağımlılığı bireyin yanı sıra aileyi, toplumu  ve devletleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bağımlılık, hali sadece bireyin  üstesinden geleceği bir hastalık değildir. Bununla toplum ve devlet bazında mücadele etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tezcan, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin dünyadaki uyuşturucu ile ilgili  raporuna göre 15-64 yaş arası genel nüfusta en az bir defa uyuşturucu kullanım  oranının yüzde 5,2 olduğuna işaret etti. Tezcan, bu yaşlardaki kişilerin  uyuşturucu kullanım oranının Fransa'da yüzde 41, Danimarka'da yüzde 36,  Türkiye'de ise yüzde 2.7 olduğunu söyledi.

Oranın düşük çıkmasının sevindirici olduğunu, ancak bunun daha da  aşağılara çekilmesini isteyen Tezcan, Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre ise yasa  dışı uyuşturucu pazarının 24 milyar Avroya sahip olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin toplumsal yapı ve aile ilişkilerinde güçlü bir ülke  olduğunu, bunun da Avrupa ve ABD'deki uyuşturucu madde kullanımı ile  kıyaslanamayacak derecede düşük seviyede seyretmesine neden olduğunu vurgulayan  Tezcan, "Her bir bireyin sağlığı bizim için çok önemli. TUBİM'in 2011 yılında  yaptığı araştırmalara göre, eğitim seviyesi arttıkça uyuşturucu kullanım oranının  da attığı görülmektedir. Doğrudan madde bağımlılığına bağlı ölümlerin 24 il  üzerinden yapılan araştırmasında ilk 4 sırayı İstanbul, Antalya, Adana ve Mersin  almaktadır. " ifadesini kullandı.

Komisyon üyelerinin de görüş ve önerilerini sunmasının ardından  çalışma takvimine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Komisyon Başkanı Tezcan, çalışmaların her hafta çarşamba günü saat  11.00 ila 17.00 arasında gerçekleşmesini önerdi.

Tezcan, komisyona davet edilecek isimlere ilişkin listenin  hazırlanması noktasında da üyelerden katkıda bulunmalarını istedi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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