Tezcan, Esenlerli okurlarıyla buluştu

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Gazeteci Yazar Gülcan Tezcan'ın Erdem Yayınları'ndan çıkan 'Sağ Yanımda Aşk' adlı yeni kitabı için Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde imza günü ve söyleşi programı düzenledi. Yazar Gülcan Tezcan, imza günü kapsamında okurlarıyla bir araya geldi.

İSMET HANIM MEHMET AKİF'İN YÜKÜNÜ ALDI

'Sağ Yanımda Aşk' isimli kitabında aşklarıyla ve aile hayatlarıyla örnek alınması gereken yedi aile seçtiklerini belirten Tezcan, Mehmet Akif Ersoy'un İsmet Hanım'la olan hikayesine de yer verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Evliliği zorlaştıran bizleriz. Evlilik elbette kolay değil. Güçlü karakterlere sahip olan kadının da, erkeğin de bir arada olması çok zor. Bu kitaptaki kadınların her biri çok güçlü adamlarla evlenmişler. Biz Akif'i 'Milli Şair' diye sevip değer veriyoruz; ama Mehmet Akif'in eşi İsmet Hanım, Akif'in sırtındaki yükü alan kişi olmuştur. Astım hastası olduğu halde sürekli taşınan ve yer değiştiren bir adamın yükünü taşıyor. Akif de aynı şekilde onun yükünü taşıyor. Mehmet Akif ile ilgili beni en çok etkileyen şey, İsmet Hanım hastayken Akif'in yemeği hazırlayıp sofraya kadar İsmet Hanım'a taşıması olmuştur. Bugün erkekler hasta olmanıza bile tahammül edemiyorlar. Erkeklere bu durumu hatırlatmak ve bakın böyle güçlü kadınlar var arkanızda duruyorlar da siz görmüyorsunuz demek için kitaptaki hikayeleri bir araya getirdim. Kitapta yedi tane hikaye ve aile seçtik. "

MUTLU AİLE MUTLU TOPLUM

Aşkın günümüzde anlamını yitirdiğini ve herkesin aşk denildiğinde modern zamanlardaki aşkı anladığını söyleyen Tezcan, "Aşık olunduğunda, gözü dünyayı görmeyen, kendini feda edebilen, arkasında bir şey olmayan ve iki üç ay içerisinde olup biten bir duygu hali zannediliyor. Halbuki aşk başlar, devam eder, olgunlaşır ve başka bir şeye dönüşür. İlk günkü gibi olmaz belki; ama biçim değiştirir ve siz her şeye o aşk ve muhabbetle katlanırsınız. O muhabbetle çocuklarınızı büyütürsünüz. Diğer türlü çocuk için de hayat katlanılmaz bir biçime dönüşebiliyor. Aşk, toplumsal hayatımızı da etkiliyor. Ailede mutluluk yoksa toplumda mutluluk yoktur. Bizim bu çekirdeği kaybetmememiz lazım" diye konuştu.