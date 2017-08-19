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Tevfik Fikret, mezarı başında anıldı

Galatasaray ve Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Tevfik Fikret, ölümünün 102. yıl dönümünde Aşiyan’daki mezarı başında anıldı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:31
Tevfik Fikret, mezarı başında anıldı

Tevfik Fikret için ölümünün 102. yılında Aşiyan’daki mezarı başında Galatasaraylılar Derneği tarafından anma töreni gerçekleşti. Saygı duruşunun ardından Galatasaraylılar Derneği Başkanı Polat Bengiserp kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Bengiserp yaptığı konuşmada, "Tevfik Fikret, bizim için, Galatasaray için çok kıymetli bir şahsiyet. Edebi değeri ve yaptıklarıyla Türk halkına mal olmuş bir değer. Galatasaray’ı lisede görev yaptığı dönemde neredeyse tamamen değiştiriyor. Tüm yenilikleri yaparak okulu çok önemli bir değişime getiriyor. O dönemler yaktığı ateş bugünlere kadar geliyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Devrim ruhunu Tevfik Fikret’ten öğrendim’ dediği bir kişilik Tevfik Fikret. Galatasaray’ın sahip olduğu kültürün çok önemli taşlarından biri. 1900’lerde bugün bile sorgulanan değişimleri ve devrimleri yapma cesaretini göstermiştir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:31
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