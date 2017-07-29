Teteh Bangura, Sinopspor’da

Süper Lig’de Bursaspor’da, 1. Lig’de ise Şanlıurfaspor’da forma giyen Sierra Leoneli futbolcu İbrahim Teteh Bangura, bu yıl Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3. Lig’e çıkmak için şampiyonluk mücadelesi verecek olan mor-beyaz renkli Sinopspor’da top koşturacak.

BAL’ın en büyük ve flaş transferlerinden birini gerçekleştiren Sinopspor’da hedef 3. Lig’e çıkmak. Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan, bu sene çok güçlü bir takım kurmaya çalıştıklarını, 3. Lig’e çıkmak için büyük bir mücadele vereceklerini belirtti.

“Buraya tatil yapmaya gelmedim,futbol oynamaya geldim”

Taraftarların büyük bir ilgisi ile karşılanan TetehBangura, basın mensuplarına transfer ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu kutlarız. Buraya tatil yapmaya gelmedim, futbol oynamaya geldim. Sinop halkının ve taraftarlarının beni her zaman anmasını isterim. Ayrıca kendimi evimde gibi hissediyorum” dedi.