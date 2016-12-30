TETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladı

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), temin edilecek enerji miktarı 18 milyar kilovatsaat olarak belirledi.



TETAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 yılı için lisans sahibi yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden temin edilecek enerji miktarı 18 milyar kilovatsaat, enerji birim fiyatı ise megavatsaat başına 185 lira oldu.