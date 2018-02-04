Teşvikte hızlı sonuç beklentisi arttı

Ekonomik kalkınmada geri kalmış illere 30 milyar liralık yatırım yapılacağı ve 23 şehre 6. Bölge teşviklerinin sunulacağının açıklanması Doğu ile Güneydoğu Anadolu’daki ticaret erbabını umutlandırdı. Atılan adımları Yeni Akit’e değerlendiren bölgenin sanayi ve ticaret odaları başkanları hızlı sonuç alınması temennisinde bulundu.

ÜRETİM VE İSTİHDAM ARTACAK

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, teşviklerin bölgede üretimi ve istihdamı arttıracağını belirtti. Erkoç, “Daha evvel 5. Bölge teşviklerini alan girişimcilerimiz bundan böyle 6. Bölge yardımlarından yararlanacak” dedi. Erkoç, rekabet gücünün kırılmaması için eski yatırımcılara da 6. Bölge teşviklerinin sunulması talebinde bulundu. Erkoç, oda olarak girişimcilere yatırım indirimi, vergi muafiyeti, arsa tahsisi gibi imkânları anlatacaklarını sözlerine ekledi.

ÜLKE VE BÖLGE İÇİN HAYIRLI

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan ise “6. Bölge teşvikleri hem ülkemiz hem bölgemiz hem de ilimiz için olumlu olacak” dedi. Şu anda Elazığ’da yatırımların önünde bir engelin kalmadığına işaret eden Alan, şu görüşleri paylaştı: “Oda başkanı olarak üç senedir mücadelesini verdiğim teşvik ile ilgili müjdeli haber geldi. Ben, bu büyük mücadelede ardımızda duran hükümete şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle ilimiz tekstil ve gıda gibi çok büyük yatırımların adresi olacaktır. Ülke içinden ve dışından önemli markalar, yatırımcılar, girişimciler artık Elazığ’ı tercih edeceklerdir.”

KREDİ VE TEMİNAT YARDIMLARI

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Sonel de, Doğu Anadolu illerinin tamamının 6. Bölge teşviklerinden istifade etmesiyle istihdamın artacağına temas etti. Bu illere yatırım yapan firmaların kârlarını katlayacağını savunan Sonel, “Bölgemize gelecek olan firmalar üretim, satın alma, makine yardımlarından ve kredi ile teminat imkânları sunulacak” açıklamalarını yaptı. Tunceli’de açılacak fabrikalardan 2 bin ailenin ekmek yiyeceğini kaydeden Sonel, “Pek çok kardeşimiz bu üretim alanlarında, atölyelerde çalışmaya başladı. Öte yandan, şehrimizin 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasıyla yeni istihdam kapıları açılacaktır” diye ekledi.

140 MİLYAR LİRALIK SOSYAL YARDIM

Hükümet 7’den 70’e, kadınlardan engellilere kadar toplumun tüm kesimlerinin taleplerine cevap verdi. 15 senede 140 milyar liralık sosyal yardım yapılırken, asgari ücret yüzde 450 arttı. Emekli aylıkları yüzde 98, memur maaşı yüzde 94,6 oranında arttı. Toplam 3 milyon yoksul çocuğa eğitim, 1 milyon çocuk için şartlı sağlık yardımı yapıldı. Dar gelirliye 100 bin konut için tüm imkânlar seferber edildi. Prim teşvikleri 40 milyarı geçti.

TEŞVİKLER NELER?

Doğu ve Güneydoğu illerine yatırım yapanlar şu indirimlerden ve yardımlardan istifade edecek:

-Enerji teşviki (yatırım tutarının yüzde 25’ini geçmemek kaydı ile aylık elektrik giderlerinin yüzde 30’unun 10 milyon liraya kadar Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanması)

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında 6. Bölge için öngörülen teşvikler

HANGİ YATIRIMLAR KAPSAMDA?

6. Bölge teşviklerinden pay alacak yatırımlar şu şekilde:

-İmalat sanayi yatırımları

-Çağrı ve veri merkezi yatırımları Sanayi yatırımları için Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır ve Erzincan’da 2 milyon lira; Hakkâri, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak’ta 4 milyon lira; diğer illerde ise 5 milyon lira asgari yatırım tutarı aranıyor.

180 BİN AİLEYE UMUT

Aralarında Hakkâri, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş ve Şırnak’ın da bulunduğu 6. Bölge’de 6 senede pek çok teşvik belgesi verildi. Bu belgeler, bölge istihdamına katkı sunduğu gibi 180 bin aileye umut oldu.