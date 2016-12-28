Testis kanseri kimlerde görülür?

Erkeklerde görülen testis kanseri genellikle 20-35 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıktan kurtulma ihtimali %98 civarındadır.

Testis kanseri nasıl teşhis edilir?

Ultrasonografi ve elle muayene ile testis kanseri teşhis edilebilmektedir.

Testis kanserinin evreleri nelerdir?

Evre 1: Tümör sadece testis bölgesindedir.

Evre 2: Tümör karın bölgesindeki lenf nodüllerine sıçramıştır

Evre 3: Tümör lenf nodüllerine, akciğerlere ve karaciğere ulaşmıştır

Testis kanserinin belirtileri nelerdir?

- İlerleyen vakalarda tükürük veya balgamda kan

- Nefes darlığı

- Bacaklarda şişme

- Testislerde ağrı

- Alt karında veya kasıkta hafif ağrı

- Bel ve göğüs ağrısı

Testis kanserinin nedenleri nelerdir?

Kriptorşidi

Anne rahmindeki bebeğin testisleri önce alt karnında bulunur ve gelişir. Doğum sırasında veya doğumdan sonraki ilk birkaç yıl içinde testisler aşağıya, erbezi torbasına iner. Normal anatomik seyrini tamamlamadığı için geç düşen testisler üç kat daha fazla testis kanserine neden olmaktadır. Ergenlik çağına girildiği halde yine düşmedi ise risk altı katına çıkar.

Karsinom in situ

Testis hücrelerinde meydana gelen anormal oluşumlara karsinom in situ denir. Bu durum tedavi edilmediği takdirde testis kanserine yol açabilir.

Sigara

Sigara içmek testis hücrelerinin yenilenme kabiliyetini azaltarak hasarlara ve bozulmalara yol açar.

Kalıtsal faktörler

Aileden gelen vücut kodlarındaki hatalar testis kanserine neden olabilmektedir.

Diğer nedenler

- Sperm kalitesinde düşüklük

- Kısırlık

- Kasık fıtığı

- HIV

- Testislerde oluşan kalsiyum lekeleri

- Uzun boy

- Testis yaralanmaları

- Hipospadias (peniste görülen anormal idrar çıkış noktası, doğumda fark edilir)

Testis kanseri nasıl tedavi edilir?

Orşidektomi

Ameliyatla testisin alınması işlemine orşidektomi denir. Bu kanser türünde testisin alınması zorunludur. Sadece tümör alınırsa kanser yayılabilir. Öte yandan her iki testis de alınmadığı sürece kısırlık oluşmaz.

Sperm depolama: Her iki testisin de alınması gereken ameliyatlarda kısırlık oluşur ve çocuk sahibi olunmaz. Böyle durumlarda hasta kişiden spermler alınarak depolanır. Bu sayede çocuk sahibi olmanın önü kapanmamış olur.

Testosteron tedavisi

Her iki testisin de alındığı vakalarda vücut testosteron üretmez. Bu durum cinsel isteksizlik ve sertleşememe sorununa yol açar. Her iki veya üç ayda bir şırınga edilecek yapay testosteron destekleri ile bu sorunun önüne geçilir. Ancak bu yöntem bazı yan etkilere yol açabilir Bunlar:

- Deride yağlanma ve akne oluşumu

- Göğüslerde büyüme ve şişme

- Prostat bezinde büyüme, idrara çıkma sıklığında artış

Lenf bezlerinin alınması

İlerlemiş testis kanseri vakalarında tümör lenf bezlerine yayılabilir. Böyle durumlarda genel anestezi yapılarak ameliyatla lenf bezleri çıkarılır. Ancak cerrahi müdahale sırasında lenf bezi çevresinde hasar ortaya çıkabilir. Bu durumda boşalma anında kişinin spermleri dışarı değil idrar torbasına akar. Kısaca erkek cinsel ilişki sırasında orgazm olsa bile baba olamaz. Dolayısıyla ameliyat öncesinde sperm depolama işlemi hesaba katılmalıdır.

RPLND ve LRPLND ameliyatları

Ürologlar tarafından sıkça kullanılmaya başlanan RPLND (nerve sparing retroperitoneal dissection) ameliyatı, lenf bezi çıkarma sırasında kısırlık riskini oldukça düşürmektedir.

LRPLND ise laparoskopik RPLND ameliyatıdır. Bu yöntem daha gelişmiş bir görüntüleme imkanları sunar. Fakat yeni bir teknik olduğu için bazı eksiklikleri bulunmaktadır.

Radyoterapi ve kemoterapi

Radyoterapide, uygulanan ışınlar aracılığıyla kanserli dokular öldürülür. Kemoterapide ise vücuda yayılmış tümörleri yavaşlatmak için birtakım ilaçlar kullanılır

Diğer tedaviler

E-C vitaminleri, beta karoten, selenyum, eikosapentaeonik asit (omega 3’ün bir versiyonu) içeren gıdalar testis kanserinin belirtilerini hafifletebilir. Bunun için meyve-sebze, zerdeçal, yoğurt, balık, tahıl ve beyaz et tüketilmelidir.