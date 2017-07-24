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"Testereli saldırı terörle bağlantılı değil"

İsviçre Polisi, Schaffhausen şehrinde az 5 kişinin yaralandığı testereli saldırının terörle bağlantılı olmadığını açıkladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:37
"Testereli saldırı terörle bağlantılı değil"

İsviçre’nin Schaffhausen şehrinde bir saldırgan tarafından elektrikli testereyle gerçekleştirilen saldırıda 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Schaffhausen şehrinde bir ofis binasında gerçekleşen olayın ardından polis, şehre giriş çıkışları yasakladı ve şehirde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Polis, halka olay yerinden uzaklaşmasını söyleyerek, çevreden bulunan mağazalardaki insanları bölgeden uzaklaştırdı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin 1.90 boylarında bir erkek olduğu ve dağınık bir görünüşe sahip olduğu bildirildi. Polis, şüpheliye ait kuzey İsviçre kantonu Graubünden plakalı beyaz bir aracın bulunduğunu öte yandan, saldırganın hala kayıp olduğunu ifade etti.

Polis, ayrıca saldırganın hala silahlı olabileceği konusunda İsviçrelileri uyardı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:37
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