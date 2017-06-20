Teslim olun anonsları yapılıyor...

Elinde tuttuğu en büyük kent Musul'da artık yalnızca iki mahalleye sıkışan terör örgütü DEAŞ'e karşı harekete geçen Irak Ordu birlikleri, Eski Şehir'de bir hattı yardı ve Faruk Mahallesi'nde yaklaşık yarım kilometre ilerledi.

Tarihi semtin dar sokaklarında artık yüz yüze çatışmalar yaşanıyor. Kaçacak hiçbir yerleri kalmayan DEAŞ teröristleri, keskin nişancı atışlarıyla mevzilerini korumaya çalışıyor.

Reuters haber ajansı, ordu birliklerinin titizlikle ilerlediğini ve sokaklarda çok sayıda tuzak bulunduğunu bildiriyor. Reuters, evlerin altına tüneller kazan teröristlerin sürekli yer değiştirdiğini de aktarıyor.

Musul'daki camilerden sürekli anons yapılıyor, teröristlere teslim olmamaları halinde ölecekleri duyuruluyor.

Uçaklar bildiri atıyor

Halihazırda birkaç kilometrekarelik alanda yaklaşık 100 bin sivilin canlı kalkan olarak tutulduğu tahmin ediliyor. Reuters, Irak hava kuvvetlerinin uçaklardan sivillere attığı bildirileri fotoğrafladı. Bildirilerde, sivillerden ellerine geçirdikleri ilk fırsatta çatışma bölgesinden kaçmaları isteniyor.

17 Ekim'de başlayan büyük Musul operasyonunda bugüne kadar 850 binden fazla sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Çatışmalardan kaçanların yaklaşık 200 bini ise kentin doğusundaki mahallelerde yer alan evlerine döndü.

Eski Şehir ve çevresinde çekilen son fotoğraflarda, kaçan sivillerin yanı sıra bombardımana tutulan noktalardan yükselen dumanlar görülüyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, ordu komutanlarının askerlerin tuzağa düşmesini önlemek için insansız hava araçlarıyla Eski Şehir'in sokaklarını incelediği yer aldı.



Mayın patladı, Fransız gazeteci ve rehberi öldü

Musul'da dün bir Fransız gazeteci ile yerel rehberi, mayın patlaması nedeniyle yaşamını yitirdi. France 2 televizyonu için belgesel hazırlayan Stephan Villeneuve ile Kürt rehberi Bahtiyar Eddad'ın öldüğü patlamada, iki Fransız gazeteci de yaralandı.

Irak ordusu, Mayıs başında kutsal Ramazan ayı başlamadan kentin tamamen DEAŞ teröristlerinden temizleneceğini duyurmuştu ancak bu gerçekleşmedi.

Binlerce terörist öldürüldü

Musul'daki operasyona ordu birliklerinin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin de dahil olduğu 100 bin silahlı unsur katılıyor. ABD'nin hava saldırılarıyla destek verdiği ordu birliklerinin artık kısa sürede Musul'un kurtuluşunu ilan etmesi bekleniyor.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin batısındaki mahalleler Ocak 2017'de tamamen kurtarıldı. 19 Şubat'ta başlayan batı yakası operasyonunun ilk günlerinde hızlı bir şekilde güney ve güneybatı cephelerinden ilerleyen ordu birlikleri, hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü DEAŞ'den geri aldı. Peşinden Musul-Telafer yolu kesildi, Mart'ın ikinci haftasında hükümet binalarının bulunduğu bölge kurtarıldı.

Bu bölgede, artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.Bugüne kadar Irak güçleri 800'den fazla kayıp verdi, 4 bin 600 asker ise yaralandı. Öldürülen teröristlerin sayısı 16 bin 400'ü geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar DEAŞ'linin bulunduğu tahmin ediliyordu.

Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ise, ilerleme neredeyse durdu. Haftalardır DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin bugüne kadar yüzünü gösterdiği tek yer olan El Nuri Camii kuşatma altında ve teröristler dar sokaklara kurdukları pusularla direniyor.

Bunun üzerine Mayıs ayının ilk haftasında kuzeybatı cephesi açıldı. Haziran ayına gelindiğinde ise DEAŞ'lilerin kontrolünde yalnızca birkaç mahalle kalmış oldu.

Topraklarının dörtte birini yitirdi

DEAŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 75'in üstünde. Kanlı örgüt, geçen yıl Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

DEAŞ, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İranTahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.