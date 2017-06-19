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Teslim olan teröristlerin ilk ifadesi ortaya çıktı: Şaşırdık çünkü...

Siirt Pervari’de bir mağaraya saklanan ve 9.5 saat süren ikna çabaları sonrası teslim olan 4'ü kadın 6 teröristin teröristlerin ilk ifadesi ortaya çıktı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 08:17
Teslim olan teröristlerin ilk ifadesi ortaya çıktı: Şaşırdık çünkü...

Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda 6 teröristin sağ ele geçtiği operasyona ait müthiş detaylara ulaşıldı. İşte askerlerin şefkat elini tutarak teslim olan 4'ü kadın 6 teröristin teslim alındığı operasyonun ayrıntıları:

İHA'LAR TESPİT ETTİ

Keşif amaçlı havalanan İHA'lar, 7 kişilik terörist grubun, Şırnak Bestler-Dereler bölgesindeki Çakçako, Piro Tepesi, Okçular ve Doğan köyleri ile Yılan Çeşmesi ve son olarak Erkent Yaylası'nı takip ederek Herekol Dağı, Sarıyaprak mevkisine gelişini adım adım izledi. Telsiz dinlemelerinde bu grubun Doğanca, Palamutlu ve Köprüçay Jandarma karakollarına saldırı hazırlığında olduğu belirlenince operasyonun düğmesine basıldı. Harekata da helikopter kazasında şehit düşen Albay Gökhan Peker'in adı verildi.

JÖH'LER HAREKETE GEÇTİ

Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na bağlı "Dadaşlar" ile Şırnak Çakırsöğüt Komando Tugayı'ndan "Meteler" adlı verilen keskin nişancılardan oluşan Jandarma Özel Harekât Timleri harekete geçti. Bölge didik didik tarandı ve sonunda teröristler, girişine çelik kapı takılan, arkadan kilitlenen doğal bir mağaranın içinde tespit edildi.

9.5 SAAT SÜRDÜ

'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilince 3 saat süren bir çatışma yaşandı. Psikolojik Harekat subaylarının da yer aldığı operasyonda, teslim olmaktan başka şansları olmadığı, aksi halde öldürülecekleri uyarısı yapıldı. 1 terörist operasyonda etkisiz hale getirildi. 6 terörist ise uzun süre teslim olma psikolojisine hapsedildi. Teröristlerden biri teslim olacağını söyleyince diğerleri de "yaşamayı" seçti ve hep bir ağızdan "Ateş etmeyin, geliyoruz" dedi. Ayağı kayalıklara sıkışan bir terörist, saldırmayı düşündüğü karakolda görevli Mehmetçik'in uzattığı şefkat eliyle aşağı indirildi.

BİLSEYDİK TESLİM OLURDUK

Teröristler ifadelerinde, "Biz tuvalete gitmek için bile sığınaktan dışarı çıkamıyoruz. Toplu teslim olmalar yaşanabilir. Ama korkuyorlar. Çünkü Kuzey Irak'tan bizi gönderdiklerinde hep beynimize 'Sakın ola ki sağ ele geçmeyin, yakalanırsanız işkenceyle öldürülürsünüz' deniliyordu. Askerin bizi tedavi etmesi, saatlerce dil döküp bizi sağ olarak çıkarmasına şaşırdık. Böyle bir muamele göreceğimizi bilseydik sınırı geçer geçmez teslim olurduk" dediler.

KATO'DA UÇAKSAVAR

Öte yandan Kato Dağı'nda süren operasyonda dün yeni bir mağara daha ortaya çıkarıldı. İlçe ve karakol baskınlarında kullanılmak üzere parçalara ayrılmış ve ambalajlanmış halde bir adet Doçka uçaksavar ile 2 adet Biksi makineli tüfek ele geçirildi.

Sabah

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 08:17
  1. PKK
  2. Siirt
  3. Pervari
  • AkitAkit1 sa önce
    Bahceli cumhurbaskani olsaydi baakalim kafasina sıkıyorlarmiydi merhamet daglari asti bu devletin hkc bkrseyine güvenmkyorum almanyada bile kafasina sikarlardi
  • ismailismail1 sa önce
    niye gebertmeyip teslim aliyorsunuz,vatana ihanet eden bu hainlerin yasamamasi lazim.
  • Yalçın Yalçın 4 sa önce
    Vatana ihanetin cezası acıktır
  • Yalçın Yalçın 4 sa önce
    MaraSLI çok doğru söylüyosunda işledikleri suçun cezası vatana ihanet kendi askerin e kurşun sıkmak kutsal kitabımızdada açıktır katli haktır
  • Emekli polis Emekli polis 6 sa önce
    Hain her zaman haindir. Bunları anında gerberteceksin. Yaptıgımız en büyük yanlış bu hainlere yaşama şansı vermemiz.
  • Yılan cabbar. Yılan cabbar. 6 sa önce
    Yakalaninca hep aynı hikaye herşey bir merminin ucunda. Kimbilir kac mehmetcigin canina kıydıniz lağım fareleri. Simdi gülerek mahkeme mahkeme dolanirsiniz. Terör israil taktigiyle biter görüldüğü yerde yok ederek.
  • Hy-hyHy-hy6 sa önce
    Besleyin......besleyin.....şu anda muhtelif yerlerde yürütülen operasyonlarda şehitler veriyoruz,gazilerimiz var.Vicdanı olan gata reh. merkezinde gazilerimizi görsünler.
  • PolatPolat7 sa önce
    Yazık olmuş, kafalarına birer sıksaydınız keşke kardeşlerim.. 6 kuduz köpek eksilmiş olurdu. Hapishanede kral gibi yaşayacak bu asker katilleri.
  • maraşlımaraşlı7 sa önce
    Şükredin Allaha cc. Şerefli Türk askeri var karşınızda, insanlığı elden bırakmamışlar. Başka bir ülkenin askeri olsa ................i. Yakalanmasaydınız belki kaç eve daha ateş düşecekti. Tarihte düşmanına böyle adaletle davranan başka millet varmıdır.
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