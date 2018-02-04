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Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!

Afrin'den gelen son fotoğraflarda bomba bir ayrıntı gözler önüne serildi. Teslim olan bir teröristin sivil kıyafetle yakalanması terör örgütünün yalanlarını da ortaya çıkardı.

04 Şubat 2018 Pazar 10:51
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!

Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı' harekatında önemli bir  detay ortaya çıktı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabı üzerinden Afrin'de teslim olan bir teröristin fotoğrafını paylaşarak çok önemli bir bilgi paylaştı. Ağar açıklamasında "Afrin karasalında teslim olan bir YPG/PKK’lı" diyerek paylaştığı fotoğraflar için "Görsel ve fotolar iki nedenle anlam taşıyor. 1- “Teslimlerin” başlamış olması. 2- Sivil giyinmiş (giydirilmiş) olması." dedi.

Ağar, sözlerinin devamında ise "YPG/PKK sivil kıyafetle etkisiz hale getirilen teröristler üzerinden “TSK sivilleri vuruyor” yalanına başvuruyor" diyerek terör örgütünün yalanını nasıl desteklediğini gözler önüne serdi.

İşte Abdullah Ağar'ın o tweeti:

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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