Teslim olan terörist Afrin planını bülbül gibi şakıdı

Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin operasyonlara karşı korunmak ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanabilmek için Afrin'de kazdığı tünellerin bir kısmını yerleşim merkezlerinde oluşturduğunu, çıkış kapılarını ise evlere açtığını anlattı.

Terör örgütüne 4 yıl önce katılan ve Afrin bölgesinde bulunan D.M, iki hafta önce sınırdan kaçarak Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

AFRİN'DEKİ HAİN PLANLARINI ANLATTI

"Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçundan tutuklu yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için müracaatta bulunan D.M, son günlerde olası operasyonla gündeme gelen Afrin bölgesinde örgütün silah varlığı ve stratejileri konusunda bilgi verdi.

Terör örgütünün Afrin'in merkez Mahmudiye Mahallesi ve Burç köyünün yanı sıra Tel Rıfat'ta silah ve mühimmat deposu bulunduğunu anlatan D.M, ayrıca Tel Rıfat'ın yanı sıra Kastelcindo, Bafluni, Basufani, Tınıp ve Kefercani'de de sözde taburları olduğunu ifade etti.

Hatay-Kilis arasındaki Bülbül köyü Damık tepesinde kadın teröristlerden oluşan füzeci ekibe sahip örgütün sınır hattında RPG ve Konkours ve Katyuşa füzeleri ile ağır makinalı silahı ve birkaç tankının yer aldığını belirten D.M, ayrıca aynı alanda mevzilerin de kurulduğunu dile getirdi.

Son dönemlerde örgütün korunma amacıyla çok fazla tünel kazdığına işaret eden D.M, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"TÜNELLERDEN BİR KISMI YERLEŞİM MERKEZLERİNDE SİVİL HALKIN İÇİNDE KAZIYORLAR"

"Bu tüneller, mevzilerin altında tabur olarak belirlenen ve örgüt militanlarının kaldığı evlerin altında bulunur. Yerleşim merkezinde bulunan tüneller, açık alandan başlayarak genellikle 100 metre kazılıyor ve bu tünelin ortasında bir yerde herhangi bir ikametten veya binadan çıkış kapısı verilerek açık alana doğru yapılıyor. Mevzilerde bulunan tünellerde ise toprak 5-6 metre kazıldıktan sonra etrafı betonlarla çevreleniyor. Üstü toprakla kamufle edilip etrafı betonlarla çevreleniyor, ayrıca üzerine kum torbalı mevziler oluşturuluyor. Bu tünellerden bir kısmını yerleşim merkezlerinde, sivil halkın içinde kazıyorlar. Tüneller saklanma yerleri olarak kullanılıyor, bazen erzak depolamak için de kullanabiliyorlar."

SINIRDAKİ ÖNLEMLER ÖRGÜTE KATILIMI AZALTTI

D.M, Afrin'de bulunduğu sırada örgüt içinde katıldığı bir toplantıda sözde komutanların, Türkiye'nin sınır güvenliğini artırmasıyla özellikle gençlerin katılımının durduğunu belirttiğini ve bütün umutlarını Suriye'deki katılıma bağladıklarını aktardı.

Sabah