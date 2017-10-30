Teslim ol çağrısına uydu, yüzünü kapatarak geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabusu haline gelen Rusya soruşturmasında ilk deprem gerçekleşiyor. Trump'ın kampanya yöneticisi Michael Manafort, savcılığın teslim olma çağrısına uydu ve az önce FBI binasına giriş yaptı. Reuters haber ajansı, Manafort'un Washington'dak FBI binasına ulaşmasını son dakika koduyla duyurdu. Manafort'la birlikte savcılığa çağrılan bir diğer isim, eski iş ortağı Rick Gates. Rusya ile sıkı ilişkileri bilinen Manafort'un evine, Ağustos ayında baskın düzenlenmişti. Virginia'daki evde arama yapan FBI, birçok kayıt ve evraka el koymuştu.

Manafort ve Gates, ABD’ye karşı komplo, para aklama teşebbüsü, mali olarak yeterli beyanda bulunamamak ve yabancı bir ülkenin kayıtsız ajanı olmak gibi 12 farklı suçlamayla karşı karşıya.

İki ismin, milyonlarca dolar alarak Rusya’ya kaçan devrik Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç için ABD'de lobi yaptığı iddia ediliyor.

Özel savcı Robert Mueller'in imzasını taşıyan soruşturmanın federal büyük jüri tarafından kabul edilmesiyle, Amerikan medyası Pazartesi günü ilk gözaltıların olabileceğini duyurmuştu. Haber ilk kez CNN International tarafından ekrana getirildi. CNN'i Reuters, NBC ve Wall Street Journal takip etti.

CNN'nin bugün manşetinden sunduğu analiz ise, "Washington nefesini tuttu" başlığını taşıyor. Stephen Collinson imzalı analizde ilk gözaltıların eli kulağında olduğu, özel savcı Mueller'in Beyaz Saray için vahim gerçekler ortaya çıkarabileceği belirtiliyor. Collinson, Washington'da korku ve ümidin bir arada olduğunu aktarıyor.

Mahkemeye girerken görüldüler

CNN'in konuyla ilgili haberinde ayrıca, özel savcı Mueller'ın ekibinde çalışan avukatların Cuma günü başkent Washington'daki mahkeme binasına girerken görüldükleri yer aldı.

Flynn mercek altında

Basına yansıyan haberlere göre, Mueller ve ekibi özellikle iki kilit ismi mercek altına aldı. Bu isimlerden ilki, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğuna oturduktan üç hafta sonra istifa etmek zorunda kalan general Michael Flynn. Rusya ile bağlantıları ortaya çıkan Flynn, önce bunları inkar etmiş, yalan söylediği ortaya çıkınca da isteğiyle görevinden ayrılmıştı.

Manafort, ikinci isim olarak haberlerde yer verilen isimdi.

Aileye de uzanabilir

Soruşturmanın Trump'ın ailesi ve yakın çevresine uzanabileceği de yine haberlerde yer verilen unsurlar arasında. Sözü edilen isimlerden biri, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner. Oğul Trump Jr. ise, Temmuz ayında Hillary Clinton hakkında bilgi almak amacıyla bir Rus avukatla görüştüğünü kabul etmişti.

Büyük bir gizlilik içinde yürütülen soruşturma, Amerikan istihbarat servislerinin Rusya'nın doğrudan seçimlerde parmağı olduğu ve Trump'ın kazanmasına yardım ettiği yönündeki raporlarının ardından açılmıştı.

Soruşturmayı yürüten FBI Direktörü James Comey'nin Mayıs ayında görevden alınması ise, bir başka odak noktası. Özel savcı Mueller, Başkan Trump'ın Comey hamlesiyle adaleti engelleyip engellemediğini de araştırıyor.

Trump çıldırdı!

Henüz kimin suçlandığı bilinmese de, yaşananlar Başkan Trump'ı çıldırtmaya yetti. Twitter mesajlarında soruşturmayı 'cadı avı' olarak niteleyen, seçimdeki Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'a yüklenen Trump, "Şimdi gerçekler ortaya dökülüyor. Bir şeyler yapın" diyerek Cumhuriyetçilere seslendi.

Trump'ın çağrısının aksine, Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimler, Mueller'in soruşturmasına destek veriyor.

Özel savcı Mueller, FBI direktörü James Comey’nin görevden alınmasından sonra soruşturmaya atandı. Mueller’ın soruşturmasının yanında, Kongre’deki üç farklı komisyon da Rusya bağlantılarını soruşturuyor.

BBC muhabiri, üç ay önce yazmıştı

BBC muhabiri Anthony Zurcher, Ağustos ayında büyük jüri oluşturulmasının hemen ardından yazdığı analizde, işin ciddileştiğini vurgulamıştı:

"Robert Mueller'in özel savcı sıfatıyla yürüttüğü soruşturma, Trump yönetiminde her zaman kaygı yaratan bir konu oldu. Ancak iş artık gerçekten çok ciddiye bindi.

Washington DC'de büyük jüri kurulduğu ve Trump Jr ile Rus avukatın toplantısının incelendiği yönündeki haberler, soruşturmanın başkanın en yakınındaki isimlere uzandığını gösteriyor.

Bu karar, son dönemde Mueller'in ekibine deneyimli savcı ve soruşturmacıları eklediği düşünüldüğünde çok da büyük bir sürpriz değil. Ancak, işin mahkemeye götürülmesine yol açabilecek önemli bir adım. En azından, bu karar, Mueller'in çok daha büyük bir ipucunun peşinde olduğunun işareti olabilir. Soruşturma kapsamının artık eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve yabancı şirketlerle ilişkilerinin çok ötesine geçtiği görülüyor. Ayrıca, soruşturmanın yakın vadede kapatılma olasılığının olmadığı da anlaşılıyor."