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Tesla'ya tarihi zarar

Tesla Motors, şirketin CEO'su Elon Musk’ın uzaya gönderdiği SpaceX roketinin ardından geçen yılın son çeyreğinde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Bu rakamın, Tesla'nın şu ana kadarki en yüksek zararı olduğu kaydedildi.

13 Şubat 2018 Salı 09:02
Tesla'ya tarihi zarar

Amerika'lı uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in de sahibi olan milyarder girişimci Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, tarihindeki en yüksek zararı gerçekleşti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Tesla, SpaceX önderliğinde geliştirilen roketin uzaya gönderilmesinin ardından açıkladığı raporlarda şirketin, 31 Aralık'ta sona eren çeyreklik dönemde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu.

Tesla uzun bir süredir yeni nesil elektrikli otomobiller, 'Model 3', yarı kamyonlar ve diğer ürünlerin üretimini finanse ederken, şirketin şu ana kadarki en yüksek zararı 121 milyon dolar olarak biliniyordu.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 09:02
  1. Tesla
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