Tesla'ya tarihi zarar

Amerika'lı uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in de sahibi olan milyarder girişimci Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, tarihindeki en yüksek zararı gerçekleşti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Tesla, SpaceX önderliğinde geliştirilen roketin uzaya gönderilmesinin ardından açıkladığı raporlarda şirketin, 31 Aralık'ta sona eren çeyreklik dönemde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu.

Tesla uzun bir süredir yeni nesil elektrikli otomobiller, 'Model 3', yarı kamyonlar ve diğer ürünlerin üretimini finanse ederken, şirketin şu ana kadarki en yüksek zararı 121 milyon dolar olarak biliniyordu.