Tesla'nın son Türk müşterisi bakın kim oldu

Geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Elon Musk'ın patronu olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'nın ürettiği SUV modeli Model X Ülker grubunun da garajına girdi. 1.4 milyon liralık kartal kanatlı araç en hızlı SUV olarak da biliniyor. Yıldız Holding yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in sosyal medya hesabı üzerinden Tesla'nın SUV modeli olan Model X'nin fotoğrafını paylaşarak altına ''Genç işi Tesla'' notunu düştü.

1 MİLYON 400 BİN TL

Geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Elon Musk'ın patronu olduğu Tesla'nın ürettiği SUV modeli, Model X'in fiyatı 308 bin Euro (1 milyon 400 bin TL) olarak biliniyor.

KARTAL KANAT KAPILAR

NHTSA güvenlik testlerinde 5 yıldız alarak en güvenli SUV ünvanını alan aracın en dikkat çeken yanı ise kartal kanat olarak adlandırılan yukarı yönlü açılan kapılar. Model X aynı zamanda çekicilik yapabilme özelliğine sahip ilk elektrikli otomobil olarak biliniyor.

EN HIZLI SUV

Tam 8 kamera ile neredeyse tüm koşullarda kendi kendine sürüş imkanına sahip otomobil en hızlı SUV olarak da biliniyor. Araç 100 km/s hıza 3.5 saniye gibi çok kısa bir sürede ulaşabiliyor.

MURAT ÜLKER PAYLAŞTI

Murat Ülker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Tesla Model X'li paylaşımının altına 'Genç işi Tesla' notunu düştü. Ülker paylaşımında Ülker Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Özokur'u da etiketledi.