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Tesla'dan büyük devrim

Tesla, devrim niteliğinde olan ve evlerin elektrik ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayacak olan teknolojik kiremitlerinin montajına hazırlanıyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:17
Tesla'dan büyük devrim

Solar City satın almasını tamamlayan Tesla, New York’taki fabrikasında güneş enerjisi depolayabilen kiremitleri üretmeye başladı. Reuters ayrıca, kiremitler için depozito ödeyenlerin evlerinde incelemeler başlatıldığını ve montaj aşamasına hazırlanıldığını yazdı.

Güneş enerjisini depolayarak evin elektrik ihtiyaçlarını karşılayan kiremitler için ön siparişler geçtiğimiz yılın mayıs ayında başlamıştı. Yalnızca ABD sınırları içerisinden ön sipariş alan Tesla, müşterilerinden 1.000 dolar depozito almıştı.

Güneş enerjili kiremitlerin geçtiğimiz yılın yaz aylarında ilk evlere uygulanması planlanıyordu ancak bu süreç açıklanmayan bir sebepten ötürü ertelendi. Reuters’ın isimsiz kaynakları, montaj sürecinin önümüzdeki aylarda başlayacağını belirtiyor.

Tesla’ya göre, bir evi güneş enerjili kiremitlerle donatmak, standart bir çatı yaptırmaktan daha ucuza mal oluyor. Öte yandan bu kiremitler, bakıldığında standart bir çatıdan ayırt edilemiyor. Şirket, bir çatının en fazla yüzde 70’inin bu kiremitlerle kaplanabileceğini belirtiyor.

 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:17
  1. Tesla
  • MuratMurat45 dk önce
    Nerde devrim arkadas sadece var olan sistemin tam olarak catiya integre edilmis hali siz bu musku gozunuzde cok buyutuyosunuz ha kiremit ha catiya takilan gu es paneli sistem ayni sistem bunu turklerde yapabilirdi ama baskasina yag yakmak bize daha fazla yakisiyo
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